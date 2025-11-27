قررت الدائرة الثانية إرهاب تأجيل محاكمة 124 متهماً في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة إعلامياً بقضية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، إلى جلسة 11 فبراير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر إحالة المتهمين أن الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024 شهدت تولي المتهمين من الأول وحتى التاسع عشر قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، عبر قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

أما المتهمون من العشرين وحتى الأخير، فوجهت لهم تهم الانضمام للجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، بينما وُجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب.

