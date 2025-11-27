شهدت مدرسة الإمام محمد عبده الرسمية للغات بأكتوبر الجديدة واقعة مؤلمة بعدما اقتحمت والدة طالب مبنى المدرسة واعتدت على المديرة وزميلتها إثر ضبط هاتف محمول بحوزة نجلها يحتوي على صور لطالبات المدرسة.

تلقى المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتقدم الدكتورة رضا حسن، مديرة المدرسة، ببلاغ تتهم فيه أم الطالب باقتحام المدرسة والتعدي عليها بالضرب وإصابة مدرسة أخرى بكدمات وسحجات قبل نقلها إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال المباحث عقب إخطار اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة فحص البلاغ والوقوف على تفاصيله.

وكشفت التحريات أن إدارة المدرسة ضبطت هاتفًا محمولًا مع الطالب بعد شكوى من إحدى الطالبات تتهمه بتصوير زميلاته والمدرسين، وعندما حضرت والدته إلى المدرسة باغتت المديرة بالاعتداء والسباب، مطلقة تهديدات بقولها: "أنا هقفلكم المدرسة واشردكم كلكم".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

