قرار قضائي في طعن أحمد مرتضى منصور على نتيجة انتخابات الدقي والعجوزة

قررت المحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب 2025 لجلسة 29 نوفمبر.

كما قررت المحكمة إحالة 59 طعنًا على الانتخابات إلى محكمة النقض، وعدم قبول 14 طعنًا، ومد أجل النطق على 187 طعنًا، إلى جلسة السبت المقبل.

وصرح أحمد مرتضى منصور المرشح لانتخابات مجلس النواب، أنه تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية في دائرة الدقي والعجوزة.

وقال لـ "مصراوي" أن طعنه حمل رقم 6070 لسنة 72 شق مستعجل، وطالب فيه بإعادة النظر في فرز الأصوات وإعادة تقييم ما شاب الانتخابات من مخالفات على حد وصفه.

