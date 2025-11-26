إعلان

بينهم 6 سيدات.. ضبط 11 شخصًا استغلوا 15 طفلاً في التسول بالقاهرة

كتب : علاء عمران

12:02 م 26/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط شبكة مكونة من 10 أشخاص بينهم 4 رجال و6 سيدات، 5 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في محافظة الجيزة.

استغلال أطفال


وعُثر مع المتهمين على 15 طفلاً معرضين للخطر، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.


واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأسرهم مع التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية الخاصة، لضمان حماية الأطفال ومتابعة حالتهم.


اقرأ أيضًا:


الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
خلص على زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة قتل مدينة نصر؟
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
دفاع أطفال سيدز الدولية يطالب بفتح تحقيق في واقعة محو تسجيلات المدرسة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

6 سيدات ضبط 11 شخصً التسول القاهرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر