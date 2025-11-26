بينهم 6 سيدات.. ضبط 11 شخصًا استغلوا 15 طفلاً في التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط شبكة مكونة من 10 أشخاص بينهم 4 رجال و6 سيدات، 5 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال أطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بشكل إلحاحي في محافظة الجيزة.

استغلال أطفال



وعُثر مع المتهمين على 15 طفلاً معرضين للخطر، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.



واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأطفال لأسرهم مع التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية الخاصة، لضمان حماية الأطفال ومتابعة حالتهم.



