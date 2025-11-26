مشاجرة مالية.. الأمن يكشف حقيقة الاعتداء على مصلٍ بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية صحة الادعاء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض شخص للاعتداء عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد الجيزة.



وأوضحت التحقيقات أن الواقعة الحقيقية تتعلق بمشاجرة سابقة بين زوج صاحبة المنشور وشخص آخر على خلفية خلافات مالية، وقد تم التصالح بين الطرفين أمام النيابة فور وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة آنذاك.

ادعاء كاذب

وعند مواجهة صاحبة الحساب التي تروّج للخبر، أقرت بإدلاءها بادعاء كاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لضمان ردع مثل هذه السلوكيات التي تثير الرأي العام دون أساس من الصحة.



