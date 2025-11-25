إعلان

استجداء وإلحاح وبيع بالشارع.. الداخلية تُنقذ 17 طفلًا من شبكة تسول في القاهرة

كتب- علاء عمران:

10:11 م 25/11/2025

تسول الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية (5 رجال و6 سيدات – لـ8 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وكان بصحبتهم (17 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لذويهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذّر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

اقرأ أيضًا:

إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث رعاية الأحداث التسول استغلال الأطفال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر