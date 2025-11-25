ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية (5 رجال و6 سيدات – لـ8 منهم معلومات جنائية)، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة، وكان بصحبتهم (17 حدثًا) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجني عليهم لذويهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذّر الوصول إلى ذويه بإحدى دور الرعاية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث.

