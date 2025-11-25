كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بإصابة مندوب أحد المرشحين أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية.

وبالفحص تبين أن الواقعة لا ترتبط بالعملية الانتخابية، وإنما حدثت نتيجة اعتداء شخص "مهتز نفسيًا" على والدته بالضرب بالقرب من إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة سرس الليان.

مهتز نفسيا السبب

وخلال محاولة مندوب أحد المرشحين الذي كان متواجدًا أمام اللجنة التدخل لفض الاعتداء ومنع المتهم من إيذاء والدته، قام الأخير بالاعتداء عليه وإحداث إصابته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المعتدي، الذي تبين من خلال الأوراق والمستندات التي قدمتها والدته أنه يعاني من اضطرابات نفسية. كما تم نقل المندوب المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ولم تؤثر الواقعة على سير العملية الانتخابية داخل الدائرة، التي استمرت بشكل طبيعي ومنضبط وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية، حيث تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث.