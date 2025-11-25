أموال وكروت دعائية.. ضبط متورطين في شراء أصوات الناخبين ببدر
كتب : أحمد أبو النجا
02:41 م 25/11/2025
المضبوطات
في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
