إعلان

أموال وكروت دعائية.. ضبط متورطين في شراء أصوات الناخبين ببدر

كتب : أحمد أبو النجا

02:41 م 25/11/2025

المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم كروت دعائية لأحد المرشحين ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم للإدلاء بأصواتهم لصالحه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كروت دعائية شراء أصوات الناخبين العملية الانتخابية قسم شرطة بدر انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية