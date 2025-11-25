"نانا" تقاضي زوجها في شهر العسل: "بيمنعني من الخروجات مع أصحابي"

تقدمت "نانا. م"، 28 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة إنهاء حياتها الزوجية بعد 11 يومًا فقط من الزواج، مبررة طلبها بأن زوجها رفض خروجها مع أصدقائها، ما تسبب في توتر دائم بينهما منذ بداية حياتهما.

وقالت "نانا" في دعواها: "كنت أتمنى أن تكون حياتنا الزوجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل، لكن من أول يوم حسّيت إنه مش مقدّر خصوصيتي ولا رغبتي إني أفضّل على تواصل مع أصحابي وأعيش حياتي بشكل طبيعي". وأضافت أن زوجها كان يرفض أي نشاط خارج المنزل، وهو ما جعلها تشعر بالضغط النفسي وفقدان الحرية.

وأشارت إلى أنها حاولت دائمًا التعامل معه بهدوء، لكنها لم تجد أي استجابة، وأن الخلافات الصغيرة كانت تتحول سريعًا إلى توتر مستمر، وهو ما جعل استمرار الزواج أمرًا غير مقبول بالنسبة لها قائلة: "اتخنقت من قاعدة البيت".

وتكمل الزوجة حديثها: "فكرت في الانفصال، لكنه رفض، وحاول كل اللي حوالينا يصلّحوا بينا من غير فايدة. هو عايز مراته في البيت ومافيش خروج غير يوم الجمعة لبيت أهلي بس".

وبعد محاولات كثيرة لم تنجح، نقلت إقامتها إلى منزل أسرتها، واختارت الخلع حفاظًا على حالتها النفسية ومستقبلها. وقدّمت الدعوى بالفعل، وتنتظر حكم المحكمة.

وحملت الدعوى رقم 539 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة دون الفصل فيها حتى الآن.

