إعلان

الداخلية تكشف غسيل أموال بـ 210 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

كتب : علاء عمران

12:59 م 24/11/2025

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة بلغت 210 مليون جنيه.

وأوضح بيان الوزارة أن العنصر الأول مقيم بالجيزة وغسل نحو 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حاول إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات متنوعة.

أما العنصر الثاني، فقد غسل 60 مليون جنيه متحصلة من التعدي على حقوق الملكية الفكرية، عبر شراء وحدات سكنية لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لضبط كل ما يثبت مصادر الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة اقتصاد الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية غسل أموال مخدرات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية