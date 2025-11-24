الداخلية تكشف غسيل أموال بـ 210 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة بلغت 210 مليون جنيه.

وأوضح بيان الوزارة أن العنصر الأول مقيم بالجيزة وغسل نحو 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حاول إخفاء مصدرها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات متنوعة.

أما العنصر الثاني، فقد غسل 60 مليون جنيه متحصلة من التعدي على حقوق الملكية الفكرية، عبر شراء وحدات سكنية لإضفاء صبغة شرعية على الأموال.

وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها لضبط كل ما يثبت مصادر الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة اقتصاد الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.