كواليس التعدي على شاب بالضرب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:58 م 24/11/2025

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تضمن تضرر شاب من قيام شخص بالتعدي عليه بالسب والضرب بالإسكندرية، ما تسبب في إصابته بسحجات وكدمات بالوجه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الواقعة حدثت بتاريخ 21 الجاري، حيث تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا من عامل مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه بتضرره من قيام شخص بالتعدي عليه بالضرب والأيدي، محدثًا إصابته المذكورة.

تمكن الأمن من تحديد وضبط المشكو في حقه، عامل مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بالبلاغ.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

وزارة الداخلية الإسكندرية الضرب السب

