معاكسة تتحول لمشاجرة بالسلاح في المطرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أطراف مشاجرة نشبت في منطقة المطرية، بعد تلقي بلاغ عن مشادة تطورت لاستخدام أسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابة أحد المشاركين.

معاكسة تتحول إلى مشاجرة بالمطرية

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين طرف أول مكوّن من عامل أصيب بجرح في الرأس، وطرف ثانٍ يضم سائقًا وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، إثر قيام العامل بمعاكسة إحدى السيدات، ما أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى اشتباك باستخدام أسلحة بيضاء.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش وسلاح أبيض وعدد من الزجاجات الفارغة، وبمواجهتهم أقروا بما جاء في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.