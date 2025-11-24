إعلان

معاكسة تتحول لمشاجرة بالسلاح في المطرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

12:04 م 24/11/2025

مشاجرة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أطراف مشاجرة نشبت في منطقة المطرية، بعد تلقي بلاغ عن مشادة تطورت لاستخدام أسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابة أحد المشاركين.

معاكسة تتحول إلى مشاجرة بالمطرية

وأوضحت الوزارة في بيان أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين طرف أول مكوّن من عامل أصيب بجرح في الرأس، وطرف ثانٍ يضم سائقًا وسيدتين، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، إثر قيام العامل بمعاكسة إحدى السيدات، ما أدى إلى تصاعد الموقف وتحوله إلى اشتباك باستخدام أسلحة بيضاء.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزتهم على فرد خرطوش وسلاح أبيض وعدد من الزجاجات الفارغة، وبمواجهتهم أقروا بما جاء في البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة المطرية معاكسة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية