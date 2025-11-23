قرار جديد بشأن دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى تطالب بوقف برنامج الإعلامية رضوى الشربيني ومنعها من الظهور على التلفزيون.

وطالب محامٍ مصري في دعوى قضائية بوقف عرض برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، لتوجيه اتهامات باطلة ضد أحد موكليه.

تضمنت الدعوى التي قدمها المحامي أحمد سامي خلف، أن رضوى الشربيني استضافت زوجة نجل موكله في إحدى حلقات البرنامج، حيث تم توجيه اتهامات غير صحيحة لموكله، بحسب ما جاء في نص الدعوى.

وأوضحت الدعوى التي تحمل رقم "67281 سنة 78 / ق" أن نزاعًا أسريًا نشب بين نجل موكله وزوجته، مما دفع الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية مصطحبة ابنتها، ورفعت عدة دعاوى قضائية ضد زوجها.

أضافت أن الزوجة قامت بالتشهير بموكله وعائلته عبر نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المحامي في دعواه أن هذا التصرف يعد انتهاكًا لميثاق الشرف الإعلامي.

اقرأ أيضًا:

بعد محاولة إنهاء حياتها.. النيابة تحتضن طفلة التنمّر في الدقهلية | التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن 259 طعنًا على انتخابات النواب 2025