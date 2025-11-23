اندلع خلاف عائلي تحول سريعًا إلى مشاجرة بين أفراد عائلة مطرب شعبي معروف بمنطقة حدائق الأهرام غرب الجيزة، مساء الأحد.

حسب البلاغ الأولي الوارد إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، وقع خلاف بين ابن المطرب "طالب جامعي" وخاله، سرعان ما تدخل المطرب المعروف للفصل بينهما.

الجيران يستنجدون بالشرطة

الضجة استرعت انتباه الجيران، فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت لمكان الواقعة على الفور، وتمت السيطرة على الموقف. الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي انتهت بتصالح الطرفين.