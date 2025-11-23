أول قرار من القضاء بشأن دعوى غلق المواقع والتطبيقات المخلة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى رقم 86087 لسنة 79 قضائية، والمقامة من المحامي أشرف فرحات ضد وزير الاتصالات، للمطالبة بإصدار حكم يلزم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المواقع والتطبيقات الإلكترونية المخلة والمشبوهة داخل مصر، لجلسة 11 يناير المقبل.

وتأتي الدعوى في إطار تحركات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمنصات التي تبث موادًا مخالفة للقيم المجتمعية، حيث يطالب مقيم الدعوى بضرورة تشديد الرقابة على الفضاء الإلكتروني ومنع تداول التطبيقات التي تُستخدم في ممارسات مخالفة للقانون.