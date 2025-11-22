كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين عدد من الأشخاص في كفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى قسم شرطة ثانِ كفر الشيخ بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين؛ الطرف الأول يضم 6 أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، والطرف الثاني يضم 5 أشخاص (لأربعة منهم معلومات جنائية)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ونشبت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، حيث تبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية واستخدام بنادق الخرطوش، ما أسفر عن إصابات متعددة بين الجانبين، إضافة إلى مصرع مالك كشك صادف وجوده بداخله وقت اندلاع الواقعة.

وتمكنت القوات من ضبط جميع أطراف المشاجرة عدا أحد المتهمين الهاربين، وجارٍ ضبطه. كما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وضبط بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وسلاح أبيض.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

