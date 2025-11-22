إعلان

فيديو صادم | طفلتان تتسولان في الشارع.. والداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

01:41 م 22/11/2025

الطفلتين ووالديهما

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر ترك إحدى السيدات لطفلتيها، إحداهما مريضة، بأحد الشوارع في المنوفية لاستغلالهما في أعمال التسول.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تم تحديد الطفلتين وضبط والديهما، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.
وبمواجهتهما، أقر والد الطفلتين بأن إحدى طفلتيه مريضة، وأنه تركهما بالشارع برفقة والدتهما لاستجداء المارة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

طفلتان تتسولان في الشارع ترك إحدى السيدات لطفلتيها تستغل طفلتيها في أعمال التسول وزارة الداخلية

