عرض حياة المواطنين للخطر.. ضبط سائق ميكروباص لقيادته برعونة في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:16 م 22/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ميكروباص بالسير برعونة واستخدام هاتفه المحمول أثناء القيادة، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات سابقة بهذا الشأن، وتم تحديد السيارة المشار إليها (سارية التراخيص) وضبط قائدها، وهو سائق ومقيم بمحافظة الجيزة، الذي اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في المقطع.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدها.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط سائق محافظة الجيزة

