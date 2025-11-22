العربية عطلت بعد ما ركبوه.. كواليس فشل خطف طالب في السويس

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة السويس تفاصيل محاولة اختطاف طالب، بعدما قاد عطل ميكانيكي بسيارة المتهمين إلى فضح مخططهما، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة الجريمة.

وبفحص الفيديو، تبين عدم وجود بلاغات رسمية، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد المجني عليه، وهو طالب يقيم بدائرة قسم شرطة فيصل. وأوضح والده، خلال استدعائه، أن نجله كان في طريقه إلى المدرسة صباح يوم 18 الجاري، حين فاجأه شخصان يستقلان سيارة ملاكي وحاولا إجباره على الصعود داخلها، قبل أن تتدخل إحدى السيدات التي شاهدت الواقعة وصرخت طلبًا للنجدة، ليتجمع الأهالي ويهرب المتهمان تاركين السيارة.

وكشفت التحريات أن الجناة – ولهما معلومات جنائية – استوليا على السيارة قبل الحادث وقاما بتغيير معالمها، بهدف استخدامها في اختطاف الطالب ومساومة أسرته على مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، إلا أن خطتهما انهارت بعد تعطل السيارة أثناء التنفيذ، ما جعلهما يفران دون إكمال مخططهما.

ونجحت مأمورية أمنية في ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش وسلاح أبيض، واعترفا خلال مناقشتهما بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على السيارة والأسلحة المضبوطة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.