فيديو وثق الجريمة.. ضبط مرتكبي محاولة خطف طالب بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، تفاصيل محاولة خطف طالب، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شخصين يستقلان سيارة ويحاولان اختطافه قبل أن يتدخل الأهالي ويُحبطوا الجريمة.

وتبين من الفحص عدم ورود بلاغات رسمية في البداية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المجني عليه، وهو طالب يقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، وباستدعائه حضر برفقة والده، الذي أكد أنه في 18 من الشهر الجاري، وأثناء توجه نجله إلى المدرسة، فوجئ بمحاولة اختطافه من قبل شخصين يستقلان سيارة ملاكي، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتستنجد بالأهالي، ما دفع المتهمين للهرب وترك السيارة في مكان الواقعة.

وأظهرت التحريات جهودًا مكثفة أسفرت عن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما يحملان معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة السويس، وعُثر بحوزتهما على بندقية خرطوش وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بهدف مساومة والد الطالب وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، مؤكدين أنهما سرقا السيارة المستخدمة في الواقعة وقاما بتغيير معالمها، إلا أنها تعطلت أثناء الهروب، ما دفعهما لتركها والفرار على الفور.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.