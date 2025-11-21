ضبط 12 مليون جنيه من تجار العملة و15 طن دقيق مدعم في يوم واحد

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت الأجهزة من ضبط 12 مليون جنيه من تجار العملة.

وجاءت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالنقد الأجنبي وإخفائه عن التداول خارج نطاق السوق المصرفي، ما يمثل تهديدًا للاقتصاد القومي.

ضبط الدقيق

وفي إطار الحملات التموينية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته المكبرة لضبط الأسواق.

أسفرت هذه الجهود عن ضبط حوالي 15 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة، ضمن القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، لضمان حماية المستهلكين ومكافحة التلاعب بأسعار الخبز.

إجراءات قانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا وباشرت النيابة التحقيق.