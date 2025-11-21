بمشاركة رجال الشرطة.. حملة للتبرع بالدم في البحيرة وأسيوط

نظمت مديريتا أمن "البحيرة وأسيوط" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة بهدف إنقاذ حياة المرضى والمصابين.

تقدير المتبرعين

وأعرب القائمون على الحملة عن شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يُسهم في إنقاذ العديد من الأرواح ودعم المجتمع.

دور مجتمعي

وجاءت الحملة استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركة الفعّالة في دعم المجتمع.