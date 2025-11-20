إعلان

القبض على صانعة محتوى بسبب فيديوهات رقص خادشة للحياء في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

07:00 م 20/11/2025

القبض على صانعة محتوى بسبب فيديوهات رقص خادشة للحي

ألقت الشرطة القبض على صانعة محتوى تنشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بالإسكندرية.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

ضبط المتهمة والتحقيق معها

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

إجراءات قانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قسم شرطة ثالث المنتزه الإدارة العامة لحماية الآداب مواقع التواصل الاجتماعي رقص خادشة للحياء ضبط صانعة محتوى الإسكندرية





