واصلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تلقي الطعون على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد الطعون المقدمة المقدمة إلى 190 طعنًا من 14 محافظة.



واستقبلت المحكمة أمس الأربعاء، نحو 114 طعنًا، وذلك وفق المواعيد المحددة بالجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.



أحكام نهائية من الإدارية العيا



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، الثلاثاء الماضي، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية.



وتكون الأحكام الصادرة في هذه الطعون نهائية وباتة وواجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي، بما يضمن استقرار العملية الانتخابية وصون حقوق المرشحين والناخبين.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وإتاحة الفرصة الكاملة للمرشحين لتقديم طعونهم حال وجود أي ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية أو إجراءات الفرز.



