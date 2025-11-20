إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي بالهرم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق السياحي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السياحي بالهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

التحقيق مع بلوجر بولاق الدكرور في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة

النيابة تحقق في اتهام ممرض بالتحرش بمريضة في مستشفى بالدقي

سقوط شبكة ثنائية استغلت تطبيقًا هاتفيًا لأعمال منافية للآداب