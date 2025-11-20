إعلان

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق السياحي بالهرم

كتب : محمود الشوربجي

01:26 م 20/11/2025

انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق السياحي بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السياحي بالهرم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

انقلاب ميكروباص الطريق السياحي بالهرم اصابة اشخاص

