طلق زوجته وصوّر فيديو بالسلاح لتهديد أهلها.. والداخلية تتدخل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام شخص يحمل أسلحة بيضاء وبندقية صيد بتهديد آخر بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه بعد الفحص تمكّن الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وهو مالك محل هواتف محمولة وله معلومات جنائية، ويقيم بالجيزة. وبحوزته (سلاحان أبيضان وبندقية صيد).

وعند مواجهته، أقر بأنه طلق زوجته بسبب خلافات بينهما وصدور حكم ضده في قضية "تبديد منقولات"، فقام بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لترهيب أهلها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.