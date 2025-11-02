3 رصاصات تنهي ثأر صعيدي في الجيزة.. تأجيل محاكمة "جريمة العمرانية"

قررت الدائرة "2" جنايات الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة شقيقين متهمين بقتل عامل بالعمرانية انتقامًا لقتل والدهما في معركة عائلية وقعت بصعيد مصر، إلى جلسة 5 نوفمبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى رقم 14290 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المُقيدة برقم 6091 لسنة 2024 كُلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "ر. ن" وشقيقه "م. ت"، في الرابع والعشرين من أكتوبر 2024، بدائرة قسم شرطة العمرانية، قتلا المجني عليه "م. ش" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدا العزم على الانتقام منه لوالدهما على خلفية خلاف عائلي.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول "ر. ت"، الذي يعمل سائقًا، باغت المجني عليه بثلاث رصاصات؛ الأولى أصابت رأسه، والثانية اخترقت ظهره، والثالثة أصابته في الفخذ، وقد أعد المتهم السلاح مسبقًا لهذا الغرض، مما أدى إلى إصابته الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. فيما قدم المتهم الثاني المساعدات عبر سيارة لرصد المجني عليه والإعداد للجريمة وفق المخططات الموضحة بالتحقيقات.

ونسبت النيابة للمتهم الأول حيازة سلاح ناري مشخّخ "مسدس" و29 طلقة غير مرخصة، واستخدامها في الجريمة دون تصريح قانوني.

وأفاد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة هو الإصابة النارية بالرأس والصدر والظهر والفخذ، وما نتج عنها من كسور في الجمجمة وتهتك في المخ والسحايا والرئة والشريان الأيمن، مع نزيف دموي في المخ وتجويف الصدر والبطن أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وأحال المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات العاجلة لمعاقبتهما عما أسند إليهما من اتهامات.

اقرأ أيضا:

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

أول بيان من الداخلية بشأن واقعة التعدي على مسن السويس | فيديو

من هو المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ الجديد؟