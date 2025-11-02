3 أشخاص في قبضة الأمن بتهمة التنقيب عن الآثار بالجمالية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث القومي.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام إحدى السيدات وشخصين آخرين، جميعهم مقيمون بدائرة قسم الجمالية، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم أثناء قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عمليات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

