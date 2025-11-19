اختتمت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأول من المدة المحددة لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بتلقي 114 طعنًا من محافظات المرحلة الأولى.

كما تواصل المحكمة غدًا استقبال الطعون المقدمة من مختلف المحافظات التي شملتها انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025.

وتُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أمس الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بإلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية.

وقال القاضي حازم بدوي خلال مؤتمر إعلان النتيجة، إن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة.

من جانبه، قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، خلال المؤتمر، إن مصر باتت عظيمة منذ بدأت تاريخها، وستظل كذلك اليوم وغدًا وأبدًا بمشيئة الله، مؤكدًا أن البلاد تضع اليوم بسواعد أبنائها حجرًا جديدًا في صرح الديمقراطية الذي بدأت في بنائه منذ سنوات، رغم كل التحديات والاضطرابات التي تمر بها المنطقة.

وأضاف بنداري أن إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 14 محافظة يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية العملية الانتخابية، مشيدًا بمشاركة المواطنين التي تؤكد تمسكهم بحقوقهم الدستورية، بما يجعلهم البطل الحقيقي لهذا الحدث الوطني العظيم، كما ظهر ذلك في الانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ السابقة.

