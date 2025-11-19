أرسل لها فيديوهات مخلة.. تفاصيل اتهام مدرس بهتك عرض طالبة بالجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة حجز محاكمة مدرس متهم بهتك عرض طالبة وإرسال فيديوهات مخلة لها عبر تطبيق "واتساب" بمنطقة الطالبية، لجلسة 15 ديسمبر للنطق بالحكم.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بعد توجيه تهمة هتك عرض طالبة. وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، وهو معلم بإحدى المدارس، قام بمضايقة المجني عليها لفظيًا وإرسال فيديوهات مخلة عبر تطبيق "واتساب"، مستغلًا موقعه الوظيفي داخل المدرسة.

تفاصيل البلاغ والتحريات

تلقت مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغًا من ربة منزل تفيد بتعرض ابنتها للتحرش على يد مدرسها داخل المدرسة. وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.