كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر اعتداء شخصين على عامل باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

وتبين من الفحص أنه في 7 مارس 2025 تلقى قسم شرطة كفر الدوار بلاغًا من العامل الظاهر في الفيديو وابنته، يفيدان بتعرضه للاعتداء من قِبل عاملين يقيمان بذات المنطقة. وأكد المبلغ أن الاعتداء وقع بعد معاتبتهما بسبب معاكستهما لابنته، ما دفعهما للاعتداء عليه وإحداث إصاباته المتفرقة.

القبض على الجناة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في حينه، إضافة إلى ضبط الأداة المستخدمة في الاعتداء. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.