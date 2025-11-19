تأجيل محاكمة المتهمات في قضية "الطالبة كارما" إلى 10 ديسمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم، تأجيل نظر محاكمة الطالبات الثلاث المتهمات في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "حادث الطالبة كارما"، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.

إحالة المتهمات للمحاكمة

كانت نيابة الطفل قد أحالت الطالبات المتهمات إلى المحكمة عقب اتهامهن بالتعدي على الطالبة "كارما" داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، والتسبب في إصابتها بعاهة مستديمة في الأنف.

تقرير الطب الشرعي يكشف حجم الإصابات

تسلّمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي، والذي انتهى إلى أن الطالبة تعرضت لإصابات بالغة نتج عنها عاهة مستديمة، بعد الاعتداء الذي وقع داخل فناء المدرسة.

فيديو يوثق لحظة الاعتداء

قدّمت المجني عليها إلى النيابة مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء عليها من قبل عدد من الطالبات، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة في الوجه والجسم.

القبض على الطالبات المتهمات

وكانت الأجهزة الأمنية قد نفذت قرار النيابة العامة بالقبض على الطالبات الثلاث، وذلك عقب تداول مقاطع مصورة تُظهر واقعة الاعتداء داخل المدرسة.

التقرير الطبي: كسر في الأنف

أشار التقرير الطبي الذي عُرض على النيابة إلى وجود كسر في عظام الأنف، وحاجة الطالبة إلى الخضوع لراحة تامة لمدة أسبوعين نتيجة الإصابات المتعددة.

اتهامات بالإهمال من ولي الأمر

اتهم والد الطالبة كارما إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير في حماية ابنته، مؤكدًا أن الحادث وقع داخل أسوار المدرسة دون تدخل فعّال يمنع الاعتداء.