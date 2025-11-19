قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن واقعة طفلة التنمّر في الدقهلية

تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن تداول خبر عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، حول تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بإحدى مدارس إدارة المنزلة التعليمية للتنمّر والاعتداء اللفظي والجسدي من زميلاتها، وعدم اتخاذ إدارة المدرسة أي إجراء رغم الشكاوى المتكررة من ذويها.

وصرّح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن نيابة المطرية برئاسة المستشار الدكتور باسم الهجرسي باشرت التحقيقات صباح اليوم.

واستمع المستشار محمد حميدو إلى أقوال والدي التلميذة، اللذين أكدا تقدمهما بعدة شكاوى بسبب تكرار تعرض نجلتهما للتنمّر والاعتداء البدني واللفظي، وهو ما أثّر سلبًا على حالتها النفسية. كما استمعت النيابة إلى التلميذة، التي أكدت تعرضها للاعتداء أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المدارس التجريبية الرسمية للغات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تضم موجّه عام التربية الاجتماعية، وموجّه عام التربية النفسية، ومدير إدارة المرحلة الابتدائية، ومدير إدارة المتابعة، ومدير إدارة الشؤون القانونية. وكُلّفت اللجنة بإعداد تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة المدرسة ولجنة الحماية المدرسية بشأن الواقعة، وفق الضوابط الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. وجارٍ استكمال التحقيقات.