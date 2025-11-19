إعلان

بعد تداول الفيديو.. ضبط سائق ملاكي اصطدم بشابين وهرب بالقاهرة

كتب : علاء عمران

01:27 م 19/11/2025

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة "ملاكي" بالسير برعونة والاصطدام بشخصين، قبل أن يلوذ بالفرار في القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليهما وهما طالبان مقيمان بمحافظة الغربية، مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤالهما أفادا بقيام سيارة مجهولة بالاصطدام بهما أثناء عبورهما الطريق ولاذ قائدها بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو طالب مقيم بمحافظة المنيا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما هو مشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

