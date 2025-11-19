ضبط قائدي سيارتين مخالفين للمرور بعد تداول فيديو خطير بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداولها أحد المواقع الإخبارية، تتعلق بقيام قائدي سيارتين خاصتين بأداء حركات استعراضية أثناء سيرهما على أحد الطرق بمحافظة الجيزة، في سلوك عرّض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه تم تحديد السيارتين المشار إليهما وضبطهما، وتبين أن إحداهما منتهية التراخيص وتخضع لحظر جمركي، فيما يقود السيارتين كل من عامل لا يحمل رخصة قيادة وسائق، ويقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة. وعقب مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة خلال مشاركتهما في حفل زفاف.

تم التحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما، في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي لمظاهر الاستهتار على الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

