رصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاطاً إجرامياً متطوراً لعصابة مخدرات تستخدم التكنولوجيا لترويج السموم عبر تطبيق على الهاتف، حيث كان أحد العناصر الخطرة يعرض أنواع المخدرات في جدول متكامل بأسعار محددة، ويدير مجموعات مغلقة لا يدخلها أي عميل إلا عبر ترشيح من متابعيه، بينما تولّى بنفسه توصيل المواد المخدرة إلى أماكن محددة مسبقًا لتجنب تعقّب الأمن.

وقال وزارة الداخلية في بيان لها إن التحريات كشفت أن بقية أفراد التشكيل العصابي، وعددهم ثلاثة عناصر خطرة، يتولون جلب المخدرات بكميات ضخمة لتوزيعها عبر العنصر الأول، وأنهم اتخذوا من منطقتي حدائق القبة والخصوص مقرين لتخزين وتدوير المواد المخدرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وضعت الأجهزة خطة مُحكمة للإيقاع بالعصابة، ونصبت الأكمنة في القاهرة والقليوبية، قبل أن تسقط الشبكة كاملة في قبضة رجال الداخلية.

وكشفت الضبطية حجم النشاط الهائل الذي كانت تمارسه العصابة، حيث عُثر بحوزتهم على نحو 65 كيلو جرامًا من مخدرات متنوعة تشمل الهيدرو والشادو والبودر والكوكايين، بالإضافة إلى أكثر من 3000 قرص مخدر، وعدد من الأمبولات المخدرة، وكميات ضخمة من الأدوات والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير المخدرات.

كما ضبطت الشرطة ثلاث طبنجات، وسيارتين، ودراجة نارية استخدمها أفراد التشكيل في توصيل المخدرات للعملاء.

قدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.

