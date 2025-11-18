كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن اعتداء شخص على إحدى السيدات بالضرب وإحداث إصابتها وتحطيم هاتفها المحمول بالإسكندرية.

خلافات جيرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (مالك مكتب تسويق عقارى ، سمسار- مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وتحطيم هاتفها المحمول لخلافات سابقة بينهم (لقيامها بتركيب كاميرات مراقبة بالعقار محل سكنها مواجهة لمكتب التسويق الخاص بالأول ورفضه ذلك).

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات واتخاذ الإجراءات القانونية.