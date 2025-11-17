القبض على سائق ميكروباص دهس مواطنًا بالقطامية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق ميكروباص اصطدم بشخص أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته، بمنطقة القطامية.

وكان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بشأن حادث تصادم أسفر عن وفاة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم، وعند الانتقال والفحص تبين أن المواطن، مقيم بالجيزة، تعرض للإصطدام من سيارة ميكروباص مجهولة أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته، ولاذ قائد السيارة بالهرب.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها، المقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بهروبه من مكان الحادث خشية التعرض للمسائلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

