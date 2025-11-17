ضبط 19 طن دقيق.. حملات مكثفة لضبط التلاعب بأسعار الخبز

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأعلى من السعر المقرر، إلى جانب ضبط المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

وشنّ قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المرتبطة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، من بينها ضبط أكثر من 19 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).

واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

