قديم وسبق نشره.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك أعادت نشره جماعة الإخوان


كتب- محمد الصاوي:

03:40 ص 17/11/2025

وزارة الداخلية

أكدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأوضح مصدر أمني، أنه قديم وسبق تداوله عام 2023، إذ تم فحصه فى حينه وإتخاذ اللازم حياله.

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والزعم بكونها حديثة وهو ما يدلل على حالة إفلاسها ومحاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة.

وأشار إلى أنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

