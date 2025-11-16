سقوط غامض من الخامس في التجمع

شهدت منطقة التجمع الأول حادثًا مفاجئًا بعد سقوط شخص من الطابق الخامس بإحدى عمارات حي البنفسج مساء الأحد.

حسب المعاينة الأولية، فإن الشخص سقط من الدور الخامس بأحد العقارات رقم 38 بالحي المذكور، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة ونقله إلى مستشفى الشفا بالتجمع لتلقي العلاج.

وتعمل الجهات المختصة حاليًا على إجراء المعاينات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان الحادث سقوطًا عرضيًا أم أن هناك شبهة جنائية وراءه.