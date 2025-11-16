باع الوهم للضحايا أونلاين.. سقوط دجال الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من إسقاط أحد المحتالين الذي اتخذ من "العلاج الروحاني" ستارًا لممارسة أعمال الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام المتهم، وهو شخص له معلومات جنائية، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني وفك السحر، مستغلًا حاجاتهم وظروفهم النفسية. كما تبين أنه يروج لنشاطه الإجرامي من خلال مقاطع فيديو يبثها على صفحاته لجذب المزيد من الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم داخل نطاق قسم شرطة كرموز بالإسكندرية. وبحوزته عُثر على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه غير المشروع، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسته أعمال النصب والدجل على النحو المشار إليه، واعترف بقيامه بتصوير وبث مقاطع فيديو أثناء ممارساته لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من متابعيه.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها للتصدي لمحاولات الاحتيال الإلكتروني، وحماية المواطنين من أساليب التضليل التي تستغل احتياجاتهم عبر الإنترنت.