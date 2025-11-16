إعلان

ضبط سيارتين ملاكي لتحميل الركاب مقابل أجر بالقاهرة.. الداخلية تتحرك

كتب : علاء عمران

12:34 م 16/11/2025

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص نتيجة قيام قائدي سيارتين ملاكي بتحميل الركاب بمقابل مادي بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين وقائديهما، وهما شخصان مقيمان بمحافظة الجيزة، وعند مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو.
تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية محافظة الجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر