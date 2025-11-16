ضبط سيارتين ملاكي لتحميل الركاب مقابل أجر بالقاهرة.. الداخلية تتحرك

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر أحد الأشخاص نتيجة قيام قائدي سيارتين ملاكي بتحميل الركاب بمقابل مادي بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارتين وقائديهما، وهما شخصان مقيمان بمحافظة الجيزة، وعند مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو.

تم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

اقرأ أيضا:

رفض يرجّع الفلوس.. ضبط شخص استولى على تحويل مالي بالخطأ بالقاهرة

فضيحة على الإنترنت.. سقوط شبكة "المتعة السريعة" في الإسكندرية

تفاصيل "خناقة" بين طلاب أجانب ومصريين في القاهرة