كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن تفاصيل منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أبدت خلاله إحدى السيدات تضررها من قائد سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي، بعد قيامه بالتعدي عليها لفظيًا وترويعها أثناء استقلالها السيارة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص تبين أنه في الحادي عشر من الشهر الجاري، تلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة أول المنتزه بلاغًا من موظفة مقيمة بدائرة القسم، ذكرت فيه أنها استقلت سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي للعودة إلى منزلها، إلا أنها فوجئت بالسائق يسبها ويطلق عبارات مسيئة، ما تسبب في ترويعها وتعريضها لحالة من الفزع.

وتمكنت الشرطة من تحديد السيارة والسائق، وبضبطه تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعند مواجهته بالبلاغ وما تم تداوله على مواقع التواصل، اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

