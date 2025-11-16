ضبط 3 أشخاص روجوا مزاعم تزوير الانتخابات بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء ثلاثة أشخاص تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في إحدى الدوائر بمحافظة المنيا، والزعم -على خلاف الحقيقة– بأن القائمين على العملية الانتخابية تعمّدوا تقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين.

وبفحص مقطع الفيديو، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط العناصر الظاهرة به، وتبيّن أنهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.