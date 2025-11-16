إعلان

ضبط 3 أشخاص روجوا مزاعم تزوير الانتخابات بالمنيا

كتب : صابر المحلاوي

12:31 ص 16/11/2025

ضبط 3 أشخاص روجوا مزاعم تزوير الانتخابات بالمنيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء ثلاثة أشخاص تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في إحدى الدوائر بمحافظة المنيا، والزعم -على خلاف الحقيقة– بأن القائمين على العملية الانتخابية تعمّدوا تقليص عدد اللجان للتضييق على الناخبين.

وبفحص مقطع الفيديو، تمكنت الأجهزة المعنية من تحديد وضبط العناصر الظاهرة به، وتبيّن أنهم ثلاثة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة ديرمواس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الانتخابات البرلمانية المنيا مركز شرطة ديرمواس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟ وزير الخارجية يجيب
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا