السجن 7 سنوات لمتهم في قضية خلية الوراق الإرهابية

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات على متهم في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة الوراق، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية "خلية الوراق" الإرهابية. وشارك في عضوية الجلسة المستشاران وائل عمران ومحمود زيدان.

وأكدت المحكمة أن المتهم المتورط في القضية كان جزءًا من جماعة إرهابية نشطت بين عام 2013 وأبريل 2016، وهدفت إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامة المواطنين للخطر، فضلاً عن تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تولى قيادة وإدارة الخلية، التي كانت تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتخطيط الهجوم على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك دور العبادة للأقباط، واستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها الإجرامية.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول دور محوري في إدارة هذه التحركات وتنفيذ المخططات الإجرامية.