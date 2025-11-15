إعلان

ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه ويهدد حياة المواطنين بالشرقية | فيديو

كتب : علاء عمران

02:58 م 15/11/2025

المتهم

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة سارية التراخيص وقائدها، سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وأقر المتهم بارتكاب الواقعة لإختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

