أدوبي تعلن إيقاف برنامج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد Animate

أعلنت شركة أدوبي عن إيقاف برنامج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، Adobe Animate، نهائيا اعتبارا من الأول من مارس 2026، في خطوة تأتي مع تزايد استثمارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأرسلت الشركة تحديثا لموقع الدعم الخاص بها ورسائل بريد إلكتروني إلى عملائها الحاليين لإبلاغهم بالقرار، موضحة أن خدمات الدعم الفني لعملاء المؤسسات ستستمر حتى الأول من مارس 2029 لتسهيل عملية الانتقال، بينما سيستمر دعم العملاء الآخرين حتى مارس 2027.

وقوبل القرار بخيبة أمل وغضب بين مستخدمي Animate، الذين أعربوا عن قلقهم لعدم وجود بدائل تحاكي وظائف البرنامج.

وناشد أحد العملاء عبر موقع X الشركة بجعل Animate مفتوح المصدر، فيما عبر العديد من المعلقين عن استيائهم الشديد، معتبرين أن البرنامج هو السبب الرئيسي لاشتراك شريحة كبيرة من مستخدمي أدوبي.

وأوضحت أدوبي في قسم الأسئلة الشائعة أن Animate كان منتجا موجودا منذ أكثر من 25 عاما وقد أدى دوره على أكمل وجه في تطوير بيئة الرسوم المتحركة، مشيرة إلى أن التوجه الحالي للشركة يركز على منصات ونماذج جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتلبي احتياجات المستخدمين بشكل أفضل.

وأكدت الشركة أنه لا توجد توصية ببدائل كاملة للبرنامج، لكن عملاء خطة Creative Cloud Pro يمكنهم استخدام تطبيقات أدوبي الأخرى لاستبدال بعض وظائف Animate، مثل Adobe After Effects للرسوم المتحركة المعقدة باستخدام اداة Puppet، وAdobe Express لإضافة تأثيرات على الصور والفيديو والنصوص والأشكال.

تشير المؤشرات السابقة إلى أن إيقاف Animate لم يكن مفاجئا تماما، إذ تم تجاهل البرنامج في مؤتمر أدوبي ماكس السنوي ولم تصدر نسخة لعام 2025، مما يعكس التغير التدريجي في أولويات الشركة نحو المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أدوبي أن البرنامج سيستمر بالعمل لمن قاموا بتنزيله مسبقا، مع العلم أن الأسعار السابقة كانت 34.49 دولارا شهريا للاشتراك العادي، وانخفضت إلى 22.99 دولارا عند الاشتراك لمدة 12 شهرا، بينما كان الاشتراك السنوي المدفوع مسبقا متاحا بسعر 263.88 دولارا.