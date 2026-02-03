إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

شهد شارع أحمد شوقي بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية يستقلها ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة مركز سنورس، بوقوع حادث تصادم بشارع أحمد شوقي؛ فانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة ثلاثة أشخاص جرى نقلهم عبر سيارتي إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، أن الدراجة البخارية كان يستقلها ثلاثة أشخاص، وأثناء سيرها بسرعة زائدة اصطدمت بسيارة ملاكي، مما أدى إلى اختلال توازنهم وسقوطهم على الأرض وإصابتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز سنورس التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.