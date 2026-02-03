رئيس وزراء إثيوبيا يكذب ترامب بشأن تمويل سد النهضة

أ ف ب

نفى رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السد الكبير الجديد في بلاده تم تمويله من قبل الولايات المتحدة.

ويعد سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار أكبر سد في إفريقيا من حيث القدرة الكهربائية، ويقع على أحد روافد نهر النيل، وسينتج 5,150 ميجاواط من الكهرباء. وتعتبر مصر، والتي تعتمد على نهر النيل في 97% من مياهها، أن السد يشكل "تهديدًا وجوديًا".

وخلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الشهر الماضي، قال ترامب إن السد تم تمويله من الولايات المتحدة ويقوم أساسًا بحجب النيل.

ورد رئيس الوزراء الإثيوبي في خطاب له أمام البرلمان يوم الثلاثاء قائلاً: "لم نتلقَّ أي بير واحد (عملة إثيوبيا) من القروض أو المساعدات المالية من أي مصدر أجنبي لبناء هذا السد الكبير. لقد أنجزنا هذا من خلال الالتزام القوي للإثيوبيين المقيمين في البلاد وفي الشتات".

وخلال جلسة البرلمان، أشار آبي أحمد أيضاً إلى طموحات إثيوبيا الأوسع في مجال الطاقة الكهرومائية، موضحاً أن سد النهضة، الذي يُعدّ حالياً أكبر سد في أفريقيا، ليس المشروع الأخير للبلاد في قطاع الطاقة. مضيفا أن أعمال بناء مشروع كويشا الكهرومائي، المتوقع أن يصبح ثالث أكبر محطة لتوليد الطاقة في أفريقيا، جارية حالياً.

وأوضح بييترو ساليني، الرئيس التنفيذي لشركة Webuild، المقاول الرئيسي للمشروع، خلال حفل افتتاح السد في سبتمبر: أن المشروع ممول بالكامل من قبل إثيوبيا، موضحًا: "لم يكن هناك أي مقرض دولي مستعد لوضع أموال في هذا المشروع".

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة "موّلت بغباء" سد النهضة.

وأشار إلى أن المساعدات التنموية والإنسانية التي تدفقت لأديس أبابا قد وُجهت بشكل غير مباشر لدعم السد، واصفاً ذلك بأنه "أمر فظيع" أدى لتقليص تدفق مياه النيل لمصر.

وقال الرئيس الأمريكي خلال فعالية توقيع ميثاق مجلس السلام في دافوس، إنه يعمل الآن على حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا.

وأبدى ترامب تعجبه من تمويل إدارة أمريكية سابقة لسد النهضة، قائلا: "من دفع ثمن السد؟ الولايات المتحدة. لماذا فعلنا ذلك؟ لا أعتقد أنه كان رئيسا جمهوريا بل كان ديمقراطيا"، ووصف تمويل السد والسماح بإقامته بالأمر الفظيع.